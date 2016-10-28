Следствие ходатайствует о продлении ареста экс-полковника МВД Захарченко

13:15 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 3 ноября рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего временно исполняющего обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Заседание по продлению ареста Захарченко состоится 3 ноября", - сказала собеседница агентства.

Ранее Могорсуд признал законным постановление суда первой инстанции о заключении под стражу обвиняемого.

Защита же в ходе заседания по избранию меры пресечения ходатайствовала перед Пресненским судом об избрании альтернативной меры пресечения - домашнего ареста или залога в размере 70 миллионов рублей.

Бывшему врио начальника управления начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 Уголовного кодекса РФ).

Сам Захарченко отрицает какое бы то ни было отношение к изъятым средствам. Адвокат Юрий Новиков подчеркивает, что размер инкриминируемой его подзащитному взятки составляет 7 миллионов рублей.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.