Продлен до 6 февраля домашний арест главы летного спецотряда "Россия" Одинцева

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

22:56 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы до 6 февраля продлил домашний арест гендиректора ФГУП "Специальный лётный отряд "Россия" Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"...Обвиняемому Одинцеву продлен срок домашнего ареста до 6 февраля 2017 года с сохранением запретов и ограничений, установленных судом", - сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, в рамках дела о мошенничестве при закупках кондиционеров для самолетов ранее уже были арестованы начальник службы закупок ФБГУ "Специальный летный отряд "Россия" Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии этого же ФБГУ Дмитрий Поздняков и один из руководителей ЗАО "Прибор-сервис" Алексей Меницкий. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.