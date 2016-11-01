Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 01:41
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Продлен до 6 февраля домашний арест главы летного спецотряда "Россия" Одинцева

Контекст
Теги: Мошенничество, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
22:56 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы до 6 февраля продлил домашний арест гендиректора ФГУП "Специальный лётный отряд "Россия" Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"...Обвиняемому Одинцеву продлен срок домашнего ареста до 6 февраля 2017 года с сохранением запретов и ограничений, установленных судом", - сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, в рамках дела о мошенничестве при закупках кондиционеров для самолетов ранее уже были арестованы начальник службы закупок ФБГУ "Специальный летный отряд "Россия" Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии этого же ФБГУ Дмитрий Поздняков и один из руководителей ЗАО "Прибор-сервис" Алексей Меницкий. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.

Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Продлен до 6 февраля домашний арест главы летного спецотряда "Россия" Одинцева

22:56 31/10/2016 Басманный суд Москвы до 6 февраля продлил домашний арест гендиректора ФГУП "Специальный лётный отряд "Россия" Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Обвинение просит 15 лет для организаторов незаконного вывода 169 млрд руб из РФ

20:54 31/10/2016 Государственный обвинитель просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима Сергею Магину и Владимиру Рыбальченко, которые обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица по уголовному делу о незаконном обналичивании и выводе 169 миллиардов рублей из РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.

Суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

17:47 31/10/2016 Московский окружной военный суд 1 ноября продолжит слушания по делу студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд признал смертельное ранение в ответ на побои превышением пределов самообороны

14:39 31/10/2016 Президиум Московского городского суда переквалифицировал на превышение пределов необходимой обороны действия Натальи Моховой, изначально осужденной за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ее сожителя, сообщается на официальном сайте Мосгорсуда.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера