Дело о хищении свыше 12 млрд руб "БТА Банка" начнут рассматривать 9 ноября

13:26 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Домодедовский городской суд Московской области 9 ноября проведет предварительные слушания по делу в отношении директора по юридическим вопросам ООО "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова, обвиняемых в хищении имущества "БТА Банка" на сумму свыше 12,7 миллиарда рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Назначено рассмотрение материалов дела на 9 ноября", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье "мошенничество".

По данным следствия, Воротынцев совместно с Беловым в 2007 году в составе организованной группы, в которую входили Мухтар Аблязов и другие лица, путём обмана членов кредитного комитета и других сотрудников "БТА Банка", совершили хищение имущества кредитной организации на общую сумму свыше 12,7 миллиарда рублей.

За участие в этом хищении уже был осужден Александр Волков. Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта — Артема Бондаренко в настоящее время слушается суде. Расследование в отношении находящихся в международном розыске Аблязова и других лиц продолжается Следственным департаментом МВД России. По данным ведомства, вопрос об экстрадиции Аблязова рассматривается компетентными органами Франции.