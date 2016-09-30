Дело о хищении более 12 млрд руб "БТА Банка" направлено в суд - ГП РФ

19:48 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении директора по юридическим вопросам ООО "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова, обвиняемых в хищении имущества "БТА Банка" на сумму свыше 12,7 миллиарда рублей, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по юридическим вопросам ООО "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова… Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье "мошенничество".

По данным следствия, Воротынцев совместно с Беловым в 2007 году в составе организованной группы, в которую входили Мухтар Аблязов и другие лица, путём обмана членов кредитного комитета и других сотрудников "БТА Банка", совершили хищение имущества кредитной организации на общую сумму свыше 12,7 миллиарда рублей.

Ранее за участие в этом хищении уже был осужден Александр Волков. Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - Артема Бондаренко в настоящее время слушается суде. Расследование в отношении находящихся в международном розыске Аблязова и других лиц продолжается Следственным департаментом МВД России. По данным ведомства, вопрос об экстрадиции Аблязова рассматривается компетентными органами Франции.