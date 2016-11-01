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Административные материалы на "гонщика" на Gelandewagen поступили в суд

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Москва, Россия
16:06 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Административный материалы на участника резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахоба Маджидова, оправданного две недели назад, поступили в судебные участки мировых судей района Арбат, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

"На судебные участки 375 и 417 района Арбат мировым судьям поступили материалы об административном правонарушении в отношении Маджидова, привлекаемого по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Ранее исполняющий обязанности начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Москве Юрий Титов сообщал, что на улице Новый Арбат сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки «Опель», водитель которого грубо нарушал ПДД, двигаясь по разделительной полосе. "Водитель и пассажир, девушка, не были пристегнуты ремнями безопасности", - уточнил представитель ведомства.

Гагаринский суд Москвы 17 октября огласил приговор по делу, в соответствии с которым сын вице-президента "ЛУКОЙЛа" Руслан Шамсуаров осужден на 300 часов исправительных работ. К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Ранее прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Административные материалы на "гонщика" на Gelandewagen поступили в суд

16:06 01/11/2016 Административный материалы на участника резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахоба Маджидова, оправданного две недели назад, поступили на судебные участки мировых судей района Арбат, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.
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