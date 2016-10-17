Гонщики на Gelandewagen приговорены к исправительным работам

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13:39 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова к наказанию в виде 300 часов исправительных работ за нашумевшие гонки на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в суде.

К аналогичному наказанию приговорён фигурант дела Виктор Усков, оба признаны виновными в оскорблении представителя власти. Абдувахоб Маджидов судом оправдан. Также судом в пользу государства изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

Прокурор в судебных прениях просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Один из фигурантов дела Виктор Усков уже был условно судим за кражу кабеля.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.