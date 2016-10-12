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Прокурор просит 2 года и 1 месяц колонии для "гонщиков" на Gelandewagen

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
11:33 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокурор просит 2 года и 1 месяц колонии общего режима для троих участников нашумевших гонок по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, об этом он заявил в ходе прений сторон в Гагаринском суде Москвы.

"Прошу суд признать Шамсуарова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима, изменить ему меру пресечения и взять под стражу в зале суда", — сказал прокурор. Указанное преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору. Аналогичное наказание прокурор попросил и для других обвиняемых.

Как сообщалось ранее, один из фигурантов дела Виктор Усков уже был условно судим за кражу кабеля, поэтому, по словам прокурора, его срок составит 2 года и 7 месяцев колонии.

Как следует из материалов дела, 22 мая Абдувахоб Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Прокурор просит 2 года и 1 месяц колонии для "гонщиков" на Gelandewagen

11:33 12/10/2016 Прокурор просит 2 года и 1 месяц колонии общего режима для троих участников нашумевших гонок по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, об этом он заявил в ходе прений сторон в Гагаринском суде Москвы.
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