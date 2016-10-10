Фигурант дела о гонках на Gelandewagen был условно осужден за кражу кабеля

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13:15 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Третий фигурант дела о гонках на автомобиле Gelandewagen, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, был этим летом условно осужден за кражу кабеля, передаёт корреспондент РАПСИ из зала Гагаринского суда Москвы, где в понедельник проходит допрос обвиняемых.

"Я кабель не воровал, я его демонтировал, он был не рабочий", — ответил на вопрос суда о полученном условном сроке в этом году Виктор Усков.

В ходе допроса обвиняемого также выяснилось, что он нарушил подписку о невыезде из столицы. Причиной нарушения подписки, по словам обвиняемого, являются условия работы, в числе которых частые разъезды по Подмосковью. Кроме того, Усков признал, что ругался матом в момент погони, но "оскорбить сотрудников не хотел этим".

Как следует из материалов дела, 22 мая Абдувахоб Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.



