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Подсудимые по делу о гонках на Gelandewagen начали погоню из-за испуга

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
12:08 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Фигуранты уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG начали погоню от полицейских после испуга, возникшего от агрессивного поведения инспекторов ДПС, кинувших в них жезл. Об этом они заявили в Гагаринском суде Москвы, где во вторник начался допрос подсудимых по делу, сообщили РАПСИ в суде.

Обвиняемый Абдувахоб Маджидов в ходе допроса пояснил суду, что они начали уезжать от полицейских, так как сотрудники ДПС вели себя агрессивно. "Мы испугались и решили уехать от них. Мы спокойно ехали и сотрудник ДПС кинул в нас жезл. Если он кинул жезл, значит он мог сделать что-то ещё. Поэтому мы решили уехать", — объяснил Маджидов.

Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее, в ходе предварительных слушаний, защите было отказано в просьбе о признании недопустимым доказательства в виде комплексной психолого-лингвистической экспертизы, выводы которой легли в основу обвинения и свидетельствуют, с точки зрения следствия, о наличии состава преступления в высказываниях молодых людей.

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Подсудимые по делу о гонках на Gelandewagen начали погоню из-за испуга

12:08 04/10/2016 Фигуранты уголовного дела о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG начали погоню от полицейских после испуга, возникшего от агрессивного поведения инспекторов ДПС, кинувших в них жезл. Об этом они заявили в Гагаринском суде Москвы, где во вторник начался допрос подсудимых по делу, сообщили РАПСИ в суде.
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