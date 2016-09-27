Суд 4 октября допросит подсудимых по делу о гонках на Gelandwagen
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МОСКВА, 27 сен - РАПСИ. Гагаринский суд Москвы 4 октября допросит троих подсудимых в рамках слушаний по делу о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Скворцова.
Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.
По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транлировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.
По сообщению СК, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.