Прокурор 12 октября запросит наказание для "гонщиков" на Gelandewagen

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19:53 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Гагаринский суд Москвы 12 октября проведет прения по уголовному делу в отношении троих участников нашумевших гонок по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, в ходе которых прокурор запросит наказание для обвиняемых, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

Как следует из материалов дела, 22 мая Абдувахоб Маджидов, Руслан Шамсуаров и Виктор Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.