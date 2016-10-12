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Суд 17 октября огласит приговор фигурантам дела о гонках на Gelandewagen

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
17:00 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Гагаринский суд Москвы 17 октября огласит приговор трём участникам нашумевших гонок по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову, сообщили РАПСИ в суде.

В среду суд в прениях сторон заслушал мнение прокурора, защиты и самих обвиняемых.

Так, прокурор просил суд признать Шамсуарова и других фигурантов дела виновными в инкриминируемых деяниях и назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.  Указанное преступление, считает гособвинние, было совершенно группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщалось ранее, один из фигурантов дела Виктор Усков уже был условно судим за кражу кабеля, поэтому, по словам прокурора, его срок составит 2 года и 7 месяцев колонии.

Как следует из материалов дела, 22 мая Абдувахоб Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению Следственного комитета РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Суд 17 октября огласит приговор фигурантам дела о гонках на Gelandewagen

17:00 12/10/2016 Гагаринский суд Москвы 17 октября огласит приговор трём участникам нашумевших гонок по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, принадлежащем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову.
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