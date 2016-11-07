Суд вернул иск к Филиппу Киркорову лидеру группы "Space" Маруани

13:22 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Исковое заявление Игоря Трунова, представляющего интересы лидера группы Space Дидье Маруани, к Филиппу Киркорову и ряду компаний за нарушение его авторских прав о взыскании 75 миллионов рублей возвращено, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Иск Трунова в интересах Маруани к Киркорову и другим соответчикам возвращен, поскольку спор подсуден районному суду, а не суду уровню субъекта (Мосгорсуду), кроме того, содержание перевода доверенности имело недостатки", - сказала собеседница агентства. По ее словам, из текста доверенности не следовало, что Трунов наделен правом подписания и подачи иска от имени доверителя. "По российскому законодательству наличие таких правомочий должно быть специально оговорено", - подчеркнула она.

Ранее представитель заявителя сообщал РАПСИ, что обратился в Мосгорсуд с исковым заявлением к Филиппу Кирковрову.

"То, как отреагировал на наше заявление руководитель пресс-службы Киркорова, - неприемлемо. Его слова неэтичны, мы сейчас консультируется с экспертом-лингвистом и рассматриваем вариант подачи второго иска, уже о защите чести и достоинства", - сказал Трунов.

Ответчиками по иску, направленному в Мосгорсуд заявлены, помимо известного певца, Олег Попков, ВГТРК, ООО "ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН", SONY MUSIC ENTERTAINMENT и группа компаний "RONEeS". В общей сложности заявитель требует взыскании с ответчиков 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав.

"Мы указываем, что песня "Жестокая любовь", которую написал Попов и исполнял Киркоров, является переработкой песни Дидье Маруани "Symphonic Space Dream", - пояснил Трунов, добавив, что ВГТРК привлечены к делу из-за трансляции концерта "Песня года", где исполнялось данное произведение.

Таким образом, истец просил суд запретить Киркорову публичное исполнение спорной песни, взыскать с ответчиков по пять миллионов рублей компенсации за нарушение авторского права и 50 миллионов рублей за нанесенный моральный вред.