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Предварительные слушания по делу Марцинкевича состоятся 14 ноября

Контекст
Теги: Хулиганство, Грабеж, Бабушкинский суд Москвы, Максим Марцинкевич, Москва, Россия
17:01 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Бабушкинский суд Москвы на 14 ноября отложил предварительные слушания по делу в отношении националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и девяти участников движения "Реструкт", обвиняемых в в грабежах, хулиганстве и разбойных нападениях на торговцев наркотиками, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Афанасенко.

"Предварительные слушания отложены на 14 ноября", — сказала представительница суда.

Марцинкевичу предъявлено обвинение в экстремизме, разбое, хулиганстве, умышленном уничтожении имущества.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013–2014 годах указанные лица нападали на граждан в Москве, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

При этом потерпевших подвергали избиению, отбирали у них вещи, а также публично обливали красящими веществами.

Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восемь граждан, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Марцинкевич — пропагандист неонацистской идеологии, также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами.

Ранее он был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

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Предварительные слушания по делу Марцинкевича состоятся 14 ноября

17:01 08/11/2016 Бабушкинский суд Москвы на 14 ноября отложил предварительные слушания по делу в отношении националиста Максима Марцинкевича (Тесака) и девяти участников движения "Реструкт", обвиняемых в в грабежах, хулиганстве и разбойных нападениях на торговцев наркотиками, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Афанасенко.
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