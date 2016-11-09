Защита обжаловала приговор двум бывшим студентам МАДИ по делу об изнасиловании

Диана Гуцул, РАПСИ

14:04 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Защита бывших студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского, приговоренных к 9 годам и 9 годам и 6 месяцам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), обжаловала приговор Савеловского суда Москвы, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Апелляционные жалобы поданы адвокатами 31 октября и 3 ноября", - сказал собеседник агентства.

В соответствии с приговором Савеловского суда Соболевскому назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Соболевский также признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов посредством сети Интернет) и по части 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в столичном клубе Ray Just Arena два подростка в туалете изнасиловали студентку, после чего один из обвиняемых разместил в социальных сетях видео произошедшего, снятое на камеру мобильного телефона.

О преступлении стало известно, когда в Интернет попала видеозапись, на которой и было запечатлено групповое изнасилование. В клубе в этот день проходила вечеринка по случаю посвящения в студенты для первокурсников МАДИ. Участниками преступления были сами новоиспеченные студенты. После произошедшего оба первокурсника были отчислены из высшего учебного заведения за аморальное поведение.