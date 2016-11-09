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Суд повторно рассмотрит вопрос о наложении ареста на имущество Белых

Сюжет: Дело Никиты Белых
Контекст
Теги: Коррупция, Басманный суд Москвы, Никита Белых, Москва, Россия
14:21 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 10 ноября рассмотрит ходатайство следственных органов о повторном наложении обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и на земельный участок его бывшей супруги, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение ходатайства следственных органов о наложении ареста на имущества Белых, вернувшееся из Мосгорсуда на новое рассмотрение, назначено на 10 ноября", — сказала собеседница агентства.

Московский городской суд 12 октября признал незаконным решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество Белых и постановил вернуть дело на новое рассмотрение. 

Ранее адвокат Вадим Прохоров пояснил РАПСИ, что обеспечительный арест был наложен на земельный участок, а также на 1/3 квартиры семьи губернатора и на другое недвижимое имущество, которое, по словам защитника, было приобретено задолго до назначения на должность Белых, в связи с чем не может являться имуществом, нажитым преступным путем.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сам губернатор не признает своей вины в инкринимируемом ему деянии. В судебном заседании об избрании меры пресечения Белых заявил, что "никогда не брал взяток и брать не собирается".

В конце июля Президент России подписал указ об отстранении Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия главы государства.

 

 

 

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Суд повторно рассмотрит вопрос о наложении ареста на имущество Белых

14:21 09/11/2016 Басманный суд Москвы 10 ноября рассмотрит ходатайство следственных органов о повторном наложении обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и на земельный участок его бывшей супруги, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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