Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
09/11/2016 19:26
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд признал законным продление ареста фигуранту дела о рейдерском захвате здания

Контекст
Теги: Московский городской суд, Москва, Россия
18:35 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей юриста Петра Чихуна, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд признал законным постановление Чертановского суда Москвы от 6 октября 2016 года о продлении ареста", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, попытка захвата здания по адресу Гоголевский бульвар, д.3 была предпринята путем ареста недвижимости и ее дальнейшей перепродажи офшорной фирме, которую представлял юрист Дмитрий Коцубанов, сменивший затем фамилию на Лысаковский. После неудачной попытки зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы, Лысаковский уехал на юго-восток Украины, где стал командиром разведподразделения, использующего беспилотники, и взял позывной Гудвин. Как следует из материалов дела, Чихун являлся партнером Лысаковского по юридической деятельности и занимался поиском потенциальных покупателей особняка на Гоголевском бульваре.

О Лысаковском и Чихуне стало известно в апреле 2014 года, когда они безуспешно пытались засудить в арбитраже российские Центробанк, Министерство иностранных дел и Министерство финансов за то, что Международный валютный фонд предоставил кредит Украине. Они считали, что Украина распоряжается в том числе и средствами, внесенными Россией, то есть заплаченными ими как налогоплательщиками. Иск был возвращен.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд признал законным продление ареста фигуранту дела о рейдерском захвате здания

18:35 09/11/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей юриста Петра Чихуна, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре, ­сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд до 14 марта продлил арест экс-главы отдела ГБУ "Ритуал" Чабуева

17:24 09/11/2016 Пресненский суд Москвы продлил до 14 марта срок содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Представление доказательств вины студентки Карауловой завершено

16:26 09/11/2016 Прокуратура завершила представление доказательств вины студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили в среду РАПСИ в Московском окружном военном суде.

Суд взыскал с юрцентра 39 тыс руб за некачественно оказанные услуги

15:29 09/11/2016 Судебный участок Тверского района Москвы взыскал по иску столичного управления Роспотребнадзора около 39 тысяч рублей с ООО «Юридический Центр «Гражданская консультация» за нарушение прав потребителя, говорится в материалах дела.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера