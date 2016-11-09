Суд признал законным продление ареста фигуранту дела о рейдерском захвате здания

Евгения Соколова, РАПСИ

18:35 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей юриста Петра Чихуна, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд признал законным постановление Чертановского суда Москвы от 6 октября 2016 года о продлении ареста", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, попытка захвата здания по адресу Гоголевский бульвар, д.3 была предпринята путем ареста недвижимости и ее дальнейшей перепродажи офшорной фирме, которую представлял юрист Дмитрий Коцубанов, сменивший затем фамилию на Лысаковский. После неудачной попытки зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы, Лысаковский уехал на юго-восток Украины, где стал командиром разведподразделения, использующего беспилотники, и взял позывной Гудвин. Как следует из материалов дела, Чихун являлся партнером Лысаковского по юридической деятельности и занимался поиском потенциальных покупателей особняка на Гоголевском бульваре.

О Лысаковском и Чихуне стало известно в апреле 2014 года, когда они безуспешно пытались засудить в арбитраже российские Центробанк, Министерство иностранных дел и Министерство финансов за то, что Международный валютный фонд предоставил кредит Украине. Они считали, что Украина распоряжается в том числе и средствами, внесенными Россией, то есть заплаченными ими как налогоплательщиками. Иск был возвращен.