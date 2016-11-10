Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
10/11/2016 17:37
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под стражей

Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Московский городской суд, Москва, Россия
12:28 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, согласно которому Гончаров останется под арестом до 26 декабря 2016 года.

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как выяснилось в ходе судебного заседания, Гончаров полностью признал вину.

По словам адвокатов, Гончаров имеет серьезное заболевание, которое не позволяет ему содержаться под стражей. В связи с этим сторона защиты просила изменить меру пресечения обвиняемому на домашний арест.

Лефортовский суд 29 августа 2016 года избрал в отношении Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 октября.

По данным СМИ, Гончаров был задержан оперативниками Управления собственной безопасности ФСБ. С августа этого года он не является сотрудником ФСК ЕЭС, сообщают СМИ со ссылкой на компанию.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под стражей

12:28 10/11/2016 Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд признал законной блокировку соцсети для делового общения "LinkedIn"

16:46 10/11/2016 Мосгорсуд признал законным решение о блокировке социальной сети "LinkedIn", предназначенной для установления деловых связей и поиска работы, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Закон об увеличении штрафа за нелегальное предпринимательство внесен в ГД

16:38 10/11/2016 В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий административную ответственность за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Суд удовлетворил повторное ходатайство следствия об аресте имущества Белых

17:20 10/11/2016 Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о повторном наложении обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера