Экс-сотрудник ФСК ЕЭС Гончаров останется под стражей

пресс-служба Мосгорсуда

12:28 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве энергомоста в Крыму, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, согласно которому Гончаров останется под арестом до 26 декабря 2016 года.

Экс-сотрудник ФСК ЕЭС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как выяснилось в ходе судебного заседания, Гончаров полностью признал вину.

По словам адвокатов, Гончаров имеет серьезное заболевание, которое не позволяет ему содержаться под стражей. В связи с этим сторона защиты просила изменить меру пресечения обвиняемому на домашний арест.

Лефортовский суд 29 августа 2016 года избрал в отношении Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 октября.

По данным СМИ, Гончаров был задержан оперативниками Управления собственной безопасности ФСБ. С августа этого года он не является сотрудником ФСК ЕЭС, сообщают СМИ со ссылкой на компанию.