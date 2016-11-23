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Экс-ведущий программы "Суд идет" взят под стражу в Москве

Теги: Мошенничество, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
19:45 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя – РАПСИ. Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего ведущего телепередачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова), обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого сроком на два месяца.

По сообщениям СМИ, Резник был задержан правоохранительными органами при посадке на самолет до Минска. Бывший телеведущий обвиняется в том, что представившись действующим адвокатом, он сообщил бизнесмену, являющемуся фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, о наличии у него обширных связей и возможности влиять на процессуальные решения по уголовным делам. Резник пообещал коммерсанту добиться принятия решения об изменении меры пресечения в его отношении, а впоследствии также добиться условного осуждения. Взяв у «клиента» порядка 4,6 миллиона рублей для взяток судьям и правоохранительным органам, бывший телеведущий перестал выходить на связь, и, как считает следствие, изначально не собирался «помогать» бизнесмену в решении его проблем.

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Экс-ведущий программы "Суд идет" взят под стражу в Москве

19:45 22/11/2016 Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего ведущего телепередачи «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова), обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.
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