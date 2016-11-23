Следствие просит суд продлить срок ареста мэра Владивостока на три месяца

09:36 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Басманный районный суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока заключения под стражу в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца в отношении Игоря Пушкарева. Рассмотрение назначено на 28 ноября", - сказала собеседница агентства. Также, по ее словам, в суд поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста фигуранту дела Андрею Лушникову, и срока домашнего ареста - брату Пушкарева Андрею. Рассмотрение всех ходатайств состоится в один день.

Как следует из материалов дела, в 2009–2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей. Всего же следствие оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра в размере порядка 157 миллионов рублей.

Свою вину Пушкарев отрицает. Его брат, генеральный директор ООО "Востокцемент", обвиняется в соучастии в коммерческом подкупе.