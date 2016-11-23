Рейтинг@Mail.ru
 
23/11/2016 13:28
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Следствие просит суд продлить срок ареста мэра Владивостока на три месяца

Сюжет: Дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева
Контекст
Теги: Басманный суд Москвы, Игорь Пушкарев, Москва, Россия
09:36 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Басманный районный суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока заключения под стражу в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца в отношении Игоря Пушкарева. Рассмотрение назначено на 28 ноября", - сказала собеседница агентства. Также, по ее словам, в суд поступили ходатайства следствия о продлении срока ареста фигуранту дела  Андрею Лушникову, и срока домашнего ареста - брату Пушкарева Андрею. Рассмотрение всех ходатайств состоится в один день.

Как следует из материалов дела, в 2009–2014 годах Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме.  При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей. Всего же следствие оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра в размере порядка 157 миллионов рублей.

Свою вину Пушкарев отрицает. Его брат, генеральный директор ООО "Востокцемент", обвиняется в соучастии в коммерческом подкупе.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Следствие просит суд продлить срок ареста мэра Владивостока на три месяца

09:36 23/11/2016 Басманный районный суд Москвы 28 ноября рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока заключения под стражу в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

13:10 23/11/2016 В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

МФЦ с 1 февраля наделены правом выдавать паспорта гражданам РФ

12:49 23/11/2016 Многофункциональные центры (МФЦ) с 1 февраля 2017 года будут иметь право выдавать гражданам РФ паспорта, а также осуществлять их замену, говорится на сайте Правительства РФ.

Новое уголовное дело экс-полковника ГРУ Квачкова направлено в суд

13:01 23/11/2016 Приволжский окружной военный суд Мордовии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Владимира Квачкова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает в среду прокуратура.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера