Суд 1 декабря приступит к рассмотрению дела экс-руководителя Росграницы

11:37 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Мещанский районный суд Москвы 1 декабря проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Дмитрия Безделова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Предварительные слушания в соответствии с законом пройдут в закрытом режиме.

Безделов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным предварительного следствия, Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником Управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

После этого Безделов привлёк к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций, установило следствие. Так, в период с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей, считает следствие.

Уголовное дело в отношении семи соучастников Безделова в настоящее время находится на рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. При этом Сенкевич скрылся от суда и находится в федеральном розыске.

Безделов длительное время скрывался от правосудия, в апреле этого был экстрадирован из Италии в Россию.