На слушателей дела о референдуме составлены административные протоколы

Диана Гуцул, РАПСИ

16:21 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении четверых человек в связи с потасовкой перед заседанием по делу о незаконном референдуме в Тверском суде Москвы, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

"В отношении Бойко Г.А., Чиркина А.В., Евстифеева С.А., Полякова Н.И. были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила)", — сказала представитель суда.

В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о в отношении журналиста РБК Александра Соколова, а также гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации.

Соколову, Парфенову и Барабашу вменяется в вину продолжение деятельности запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял публицист Мухин. После запрета АВН была создана инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть", которая объявила своей целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

По мнению Следственного комитета, инициативная группа "За ответственную власть" фактически продолжила деятельность запрещенной АВН, а истинной целью Мухина и его сторонников было "расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путем", в связи с чем в прошлом году было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.