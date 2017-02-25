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Фигурант дела о захвате "Норд-Оста" утверждает, что ничего не знал о теракте

Контекст
Теги: Терроризм, Московский окружной военный суд, Москва, Россия
13:11 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Предполагаемый соучастник захвата зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке Хасан Закаев настаивает на непричастности к подготовке терактов и утверждает, что не был осведомлен о формировании преступной группы для захвата заложников и проведения взрывов в столице, об этом он заявил в четверг в Московском окружном военном суде в ходе допроса.

С учетом мнения защиты представление доказательств началось с допроса подсудимого.

Закаев вновь частично признал свою вину по эпизодам, связанным с перевозкой оружия. Остальные обвинения он отвергает.

Подсудимый сообщил суду, что перевозил в Москву огнестрельное оружие и боеприпасы в бензобаке на автомобиле ВАЗ 21099 из Назрани (Ингушетия) и Воронежской области, и лично лишь один раз видел рукоятки трех пистолетов Макарова при снятии "контейнера" с машины в Москве.

Закаев категорически отрицает свою осведомленность о существовании преступной группы под общим руководством Шамиля Басаева для осуществления взрывов и захвата заложников в Москве. Также Закаев заявляет, что не слышал обсуждения будущих терактов от тех, с кем встречался в ходе поездок в 2001 и 2002 годах (всего их было четыре).

"Я также не получал заданий, заявленных как этапы подготовки к незаконным акциям в Москве. В то время чеченцы занимались в основном тремя вещами — торговали автомобилями, продуктами и оружием, поэтому я особо не задавался вопросами о перевозимом грузе", — рассказал подсудимый.

Закаев также добавил, что первый раз в 2001 году со слов Асланбека Хасханова он должен был отвезти "необычный груз" в баке автомобиля. "Это явно что-то было незаконное — либо фальшивые деньги, либо оружие. С наркотиками я изначально отказался связываться, и получил заверение Хасханова, что поездка с этим не связана. Я почему-то подумал об оружии и из-за размеров бензобака предположил, что там были пистолеты", — пояснил Закаев.

Свои действия подсудимый оправдывает тем, что он и его родственники были беженцами, часть из них осталась в Урус-Мартане (Чечня), его мать была тяжело больна, работы не было, денег не хватало и мужчина решил не упускать возможности для заработка.

По словам Закаева, первый раз Хасханов предложил ему 800 долларов США, предупредив, что будет нести ответственность за перевозимый груз в случае возникновения проблем с правоохранительными органами, однако в итоге за первый рейс было заплачено только 400 долларов.

В начале заседания председательствующий судья огласил данные, согласно которым к настоящему времени о проведении судебного разбирательства извещены 441 потерпевший.

Данное уголовное дело уже направлялось для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд, однако было возвращено в прокуратуру.

По версии следствия, Закаев входил в преступное сообщество, которое возглавлял Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. По информации СК, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами.

По данным СК РФ, 40 террористов, причастных к захвату заложников, уже уничтожены. Закаев находился в розыске, но был задержан при попытке въехать в Крым с территории Украины, предъявив поддельные документы. После его задержания расследование уголовного дела было возобновлено.

Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" — 174 человека).

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Фигурант дела о захвате "Норд-Оста" утверждает, что ничего не знал о теракте

13:11 24/11/2016 Предполагаемый соучастник захвата зрителей мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке Хасан Закаев настаивает на непричастности к подготовке терактов и утверждает, что не был осведомлен о формировании преступной группы для захвата заложников и проведения взрывов в столице, об этом он заявил в четверг в Московском окружном военном суде в ходе допроса.
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