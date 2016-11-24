"Уличная гонщица" Багдасарян заплатит еще­ 5 тыс руб за неуплату штрафов

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16:49 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Мировой судебный участок Савеловского района Москвы обязал участницу скандальных «гонок» на Gelandewagen Мару Багдасарян выплатить 5 тысяч рублей за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, признал ее виновной в неоднократном нарушении части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях «Неуплата административного штрафа в установленный срок», — уточнил собеседник агентства.

Таким образом, за восемь дней заседаний в мировом суде нарушительнице было назначено 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тысяч рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, 10 из которых она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.