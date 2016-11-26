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Генерал ФСО Лопырев арестован до 23 января

Контекст
Теги: Коррупция, Федеральная служба охраны (ФСО), Московский гарнизонный военный суд, Геннадий Лопырев, Москва, Россия
02:18 26/11/2016

МОСКВА, 26 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. 94-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2017 года в отношении руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого сроком на два месяца.

По сообщению официального представителя Следственного комитета России, генералу ФСО предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый получал денежные средства от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Как сообщил РАПСИ адвокат Лопырева Руслан Закалюжный, его подзащитный отрицает свою вину в инкриминируемом ему деянии.

Сегодня центр по связям с прессой и общественностью ФСО сообщил, что Лопырев был задержан после проведения ведомством внутренней проверки в отношении сотрудников, проходящих службу на Северном Кавказе. В ФСО отметили, что в связи с выявленными нарушениями законодательства, материалы проверки были направлены в следственные органы.

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Генерал ФСО Лопырев арестован до 23 января

02:18 26/11/2016 94-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2017 года в отношении руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.
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