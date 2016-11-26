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Объявленный в розыск экс-замглавы таможни "Внуково" арестован в Москве

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Теги: Превышение должностных полномочий, Контрабанда, Внуково, Мещанский суд Москвы, Москва, Россия
17:44 26/11/2016

МОСКВА, 26 ноя - РАПСИ. Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему и.о. заместителя начальника таможни аэропорта "Внуково" Роману Курзенкову, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, ранее объявленного в розыск, на срок до 26 января 2017 года.

В рамках уголовного дела об организации незаконного ввоза товаров в РФ через "Внуково" был арестован заместитель начальника таможенного поста аэропорта Вячеслав Лацких. Кроме того суд отправил под домашний арест еще трёх сотрудников аэропорта. Начальник таможенного отдела аэропорта "Внуково" Михаил Фаст признал вину и заключил сделку со следствием. Главный государственный таможенный инспектор "Внуково" Игорь Кудряшов также признал вину и даёт обличающие показания. Экс-замначальника отдела специальных таможенных процедур №3 Алексей Плитин отрицает вину, он также содержится под домашним арестом.

Дело было возбуждено 4 апреля. По версии следствия, и.о. замначальника таможни аэропорта Роман Курзенков организовал канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке РФ, через "зеленый коридор" таможенного поста. Сообщалось, что трое сотрудников таможни задержаны, а Курзенков от органов следствия скрылся и объявлен в розыск.

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Объявленный в розыск экс-замглавы таможни "Внуково" арестован в Москве

17:44 26/11/2016 Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему и.о. заместителя начальника таможни аэропорта "Внуково" Роману Курзенкову, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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