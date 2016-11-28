Срок следствия по делу мэра Владивостока Пушкарева продлён до 31 мая

11:10 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Срок следствия по уголовному делу в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, продлен до 31 мая 2017 года, сообщили РАПСИ в Басманном суде Москвы.

В понедельник суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения в отношении мэра Пушкарева, его брата, генерального директора ООО "Востокцемент", Андрея Пушкарева и директора "Дорог Владивостока" Андрея Лушникова.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечает ведомство, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Игорь Пушкарев и директор МУПВ "Дороги Владивостока" Андрей Лушников заключены под стражу. Андрей Пушкарев находится под домашним арестом.