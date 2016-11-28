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Суд продлил арест экс-председателя правления "Донинвест" и ее заместителя

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Теги: Донинвест, Московский городской суд, Москва, Россия
18:55 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 2 марта продлил арест в отношении экс-председателя правления ООО КБ "Донинвест" Анны Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой по делу о крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей в отношении Калитванской и Гуленковой продлен до 2 марта 2017 года", - сказал собеседник агентства.

По данным издания "Коммерсант", в 2015 году сотрудниками полиции были выявлены факты хищения активов банка посредством фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму, превышающую 150 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщают СМИ, поводом для расследования дела стало заявление Банка России, направленное в Генпрокуратуру, а затем в Министерство внутренних дел. Лицензия у компании была отозвана Банком России 9 октября 2014 года.

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Суд продлил арест экс-председателя правления "Донинвест" и ее заместителя

18:55 28/11/2016 Мосгорсуд до 2 марта продлил арест в отношении экс-председателя правления ООО КБ "Донинвест" Анны Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой по делу о крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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