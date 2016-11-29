Суд продлил до 28 февраля арест экс-чиновнику "Спецстроя" по делу о мошенничестве

Диана Гуцул, РАПСИ

14:25 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Тверской суд Москвы продлил до 28 февраля срок содержания под стражей в отношении бывшего первого заместителя директора "Спецстроя" Александра Загорулько в рамках уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Загорулько на три месяца.

Во вторник суд также продлил срок ареста в отношении ещё одного фигуранта дела — бизнесмена Кадыра Караханова. Он также останется под арестом до 28 февраля.

Следователь в обоснование ходатайства о продлении срока ареста в отношении Загорулько и Караханова указал суду на возможность обвиняемых скрыться от предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью или иным путём воспрепятствовать производству по делу в случае изменения меры пресечения на любую иную, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор также отметила законность и обоснованность данного ходатайства. "Считаю, что оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства не имеется", — сказала она.

Ранее срок предварительного следствия по данному делу был продлён до 28 февраля 2017 года, следует из материалов дела.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства следствия и просила суд изменить меру пресечения в отношении обвиняемых на более мягкую, а именно на домашний арест.

Как сообщают СМИ, в рамках этого дела были заключены под стражу Караханов, а также экс-заместитель главы "Спецстроя" Александр Буряков, которые, по некоторым данным, ранее занимали руководящие должности в компаниях "Монолитспецстрой" и "Промспецстрой Групп". Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, Буряков, сговорившись с неустановленными следствием лицами, заключал с субподрядчиками договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны России. Так, по предварительным данным, в ходе строительства обвиняемый похитил порядка 450 миллионов рублей.