Рейтинг@Mail.ru
 
29/11/2016 19:23
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд продлил до 28 февраля арест экс-чиновнику "Спецстроя" по делу о мошенничестве

Контекст
Теги: Хищения, Спецстрой, Министерство обороны РФ, Тверской суд Москвы, Москва, Россия
14:25 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова. Тверской суд Москвы продлил до 28 февраля срок содержания под стражей в отношении бывшего первого заместителя директора "Спецстроя" Александра Загорулько в рамках уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Загорулько на три месяца.

Во вторник суд также продлил срок ареста в отношении ещё одного фигуранта дела — бизнесмена Кадыра Караханова. Он также останется под арестом до 28 февраля.

Следователь в обоснование ходатайства о продлении срока ареста в отношении Загорулько и Караханова указал суду на возможность обвиняемых скрыться от предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью или иным путём воспрепятствовать производству по делу в случае изменения меры пресечения на любую иную, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор также отметила законность и обоснованность данного ходатайства. "Считаю, что оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства не имеется", — сказала она.

Ранее срок предварительного следствия по данному делу был продлён до 28 февраля 2017 года, следует из материалов дела.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства следствия и просила суд изменить меру пресечения в отношении обвиняемых на более мягкую, а именно на домашний арест.

Как сообщают СМИ, в рамках этого дела были заключены под стражу Караханов, а также экс-заместитель главы "Спецстроя" Александр Буряков, которые, по некоторым данным, ранее занимали руководящие должности в компаниях "Монолитспецстрой" и "Промспецстрой Групп". Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным следствия, Буряков, сговорившись с неустановленными следствием лицами, заключал с субподрядчиками договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны России. Так, по предварительным данным, в ходе строительства обвиняемый похитил порядка 450 миллионов рублей.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд продлил до 28 февраля арест экс-чиновнику "Спецстроя" по делу о мошенничестве

14:25 29/11/2016 Тверской суд Москвы продлил до 28 февраля срок содержания под стражей в отношении бывшего первого заместителя директора "Спецстроя" Александра Загорулько в рамках уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ГП направила в суд дело о хищении 1,18 млрд руб при строительстве "Восточного"

17:14 29/11/2016 Уголовное дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома "Восточный" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

ФПА предложила Госдуме привлекать ее к профэкспертизе законопроектов

15:39 29/11/2016 Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину использовать научный и практический потенциал адвокатуры и привлечь адвокатскую палату к проведению профессиональной экспертизы законопроектов, сообщили в пресс-службе организации.

Верховный суд не исключил возможность запрета курения на собственном балконе

14:49 29/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ не исключил возможность запрета курения на собственном балконе, если это мешает соседям. До высшей инстанции дошел спор двух новосибирцев, один из которых страдает от табачного дыма, попадающего в его квартиру из-за соседа, курящего на лоджии этажом ниже. Верховный суд РФ признал, что законодательство не запрещает пользоваться своим балконом для курения. Однако каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ. К таким правам относится и отсутствие табачного дыма.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера