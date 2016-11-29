Продление ареста 7 фигурантам дела о драке на Хованском признано законным
Контекст
МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении семи фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.
Ранее Пресненский суд Москвы до 14 марта продлил срок содержания под стражей восьми участникам Хованского побоища, а именно: Бочарникову Александру, Вадуеву Маирбеку, Мережко Александру, Рудакову Борису, Серову Вячеславу, Хамзатханову Зелимхану, Яхъяеву Элихану и Яхъяеву Лечи.
По данным столичного главка МВД, 14 мая 2016 года на крупнейшем в Москве Хованском кладбище произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, задержаны и доставлены в полицию были 112 участников инцидента. Погибли три человека. Как сообщает ведомство, причиной конфликта могла стать борьба за территорию обслуживания на кладбище.