Суд расторг брак актера Джигурды и фигуристки Анисиной

16:18 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Мировой судья судебного участка № 100 Красногорского района Московской области удовлетворил иск французской фигуристки российского происхождения Мариной Анисиной к известному актеру Никите Джигурде о расторжении брака, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Сегодня, 29 ноября, мировой судья удовлетворил иск Анисиной к Джигурде о расторжении брака", - сказала собеседница агентства.

Как следует из заявления, между сторонами 23 февраля 2008 года был заключен брак. По данным СМИ, из брачного договора следует, что все совместно нажитое имущество теперь является собственностью истицы и ее детей.