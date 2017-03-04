Замглавы администрации Одинцово взят под стражу в Москве

Africa Studio

17:48 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бабушкинскй суд Москвы поместил под стражу заместителя руководителя администрации подмосковного городского поселения Одинцово Вячеслава Кудрявцева, подозреваемого в получении взятки, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января 2017 года.

До начала заседания задержанный отрицал свою вину в получении взятки, назвав провокацией передачу денежной суммы, фигурирующей в сообщении правоохранительных органов о его задержании.

Против заявленного следствием ходатайства об аресте Кудрявцев возражал, ссылаясь на проблемы со здоровьем — учащенный пульс и повышенное артериальное давление.

"Я только планировал провести консультацию с кадастровым инженером и руководством администрации на предмет возможного изменения конфигурации и площади земельного участка и никаких других действий не планировал. При этом обратившаяся с просьбой помочь в решении земельного вопроса, коммерческая организация ранее неоднократно подвергалась взысканиям в ходе муниципального земельного контроля, в мой адрес высказывалось недовольство — поэтому я думаю, что речь идет о провокации", — заявил на заседании подозреваемый, добавив, что предполагал наличие в пакете не денег, а например, алкоголя за консультирование руководительницы фирмы.

Кудрявцев отметил, что полномочиями по формированию земельных участков обладает только Одинцовский район, а не городское поселение. Чиновник обратил внимание, что инкриминируемая сумма взятки не соотносится с рыночной стоимостью земельного участка, увеличение площади и изменение конфигурации которого планировалось.

Адвокат подозреваемого также возражал против удовлетворения ходатайства следствия об аресте своего подзащитного, настаивая на избрании более мягких мер пресечения.

Защитник выразил мнение, что подозрения в адрес его клиента необоснованны, так как основываются на показаниях заинтересованного лица, а кроме того, в силу отсутствия у Кудрявцева соответствующих полномочий, речь не должна идти о статье 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

По предварительным данным следственных органов, чиновник потребовал от представителя местной коммерческой организации передать ему денежные средства в размере 8,3 миллиона рублей за согласование переноса земельного участка и увеличение его площади на 400 квадратных метров. При получении части требуемой суммы денежных средств в размере 4,5 миллиона рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Из протокола допроса подозреваемого следует, что Кудрявцев отказался от дачи показаний и пояснений по поводу его возможной причастности к получению взятки.

Согласно материалам дела, пакет с девятью пачками денег (по 500 тысяч рублей в каждой) был обнаружен в ходе обыска рабочего кабинета чиновника, при этом подозреваемый заявил, что ему неизвестно о содержимом свертка.

На заседании судьей было оглашено, что Кудрявцев проверяется правоохранительными органами на предмет совершения аналогичных преступлений.