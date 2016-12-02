СК просит арестовать исполнительного директора Роскосмоса по делу о хищении
Контекст
- Фигуранты дела о махинациях с недвижимостью РСК "МиГ" останутся под арестом
- Продлен арест фигурантов дела о махинациях с недвижимостью РСК "МиГ"
- Суд признал законным арест фигурантов дела о махинациях с недвижимостью РСК "МиГ"
- По иску "Дальспецстроя" к дирекции космодрома "Восточный" привлечен "Роскосмос"
МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Следствие просит Басманный суд Москвы избрать в отношении исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Евдокимову", - сказала собеседница агентства.
В рамках данного уголовного дела уже были заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ - компании "МиГ-Рост" - Алексей Озеров и замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков.
Как сообщалось ранее, Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров. Этот комплекс уже на протяжении десятка лет сдается в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).