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СК просит арестовать исполнительного директора Роскосмоса по делу о хищении

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Теги: Хищения, Роскосмос, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
16:57 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Следствие просит Басманный суд Москвы избрать в отношении исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева. 

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Евдокимову", - сказала собеседница агентства.

В рамках данного уголовного дела уже были заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ - компании "МиГ-Рост" - Алексей Озеров и замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков.

Как сообщалось ранее, Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров. Этот комплекс уже на протяжении десятка лет сдается в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).


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СК просит арестовать исполнительного директора Роскосмоса по делу о хищении

16:57 01/12/2016 Следствие просит Басманный суд Москвы избрать в отношении исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о хищении 200 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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