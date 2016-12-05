Суд приступил к слушаниям по дел­у о растрате в центре "Хруничева"

17:13 05/12/2016

МОСКВА, 5 декабря — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Дорогомиловский суд Москвы приступил к слушаниям по уголовному делу о растрате более 360 миллионов рублей в космическом центре имени Хруничева, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

В числе подсудимых — бывший генеральный директор центра имени Хруничева Владимир Нестеров, бывший главный бухгалтер данного предприятия Михаил Якушин и экс-гендиректор ЗАО "Экоправо" Дмитрий Дьяконов.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях подсудимым вменяется растрата денежных средств предприятия в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и подделка официальных документов (часть 2 статьи 327 УК РФ).

Прокурор успела зачитать часть обвинительного заключения, из которого следует, что на счету Нестерова 61 эпизод растраты, совершенный им в период с июля 2007 года по август 2014 года. Гособвинение оценивает причиненный госпредприятию ущерб в 368 миллионов 425 тысяч рублей.

По причине процессуальной занятости прокурора заседание было отложено до 14 декабря.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, заключили с ЗАО "Экоправо" фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно оплачивали коммерческой организации не менее 22 тысяч евро за услуги, которые фактически не оказывались. В результате было растрачено свыше 360 миллионов рублей средств ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева", а с целью скрыть совершаемые махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы, настаивает следствие.

Адвокат Дьяконова Луиза Заяц сообщила РАПСИ мнение своего подзащитного, находящегося в данный момент под домашним арестом, о некоторых аспектах предъявленного обвинения. В частности, было отмечено, что центр Хруничева с 1994 года находился в договорных отношениях с правопредшественниками компании ЗАО "Экоцентр", специализирующейся на проведении аудиторских проверок и оказании юридических услуг. При этом претензии правоохранительных органов относятся лишь к ряду договоров, заключенных в период с июля 2007 года по август 2014 года. По условиям абонентских соглашений, центр имени Хруничева перечислял ЗАО "Экоправо" около 22 тысяч евро в месяц за оказание консультационных услуг и правовую помощь в разрешении претензионных и арбитражных споров. Также договоры предусматривали премиальные выплаты в размере 5% (сниженных с 15% по сравнению с предшествующими 2007 году периодами) от взысканных или сбереженных для космического предприятия сумм.

Дьяконов придерживается мнения, что претензии к ЗАО "Экоправо" по части фиктивности договоров необоснованны, так как работая с центром имени Хруничева юристы в месяц рассматривали от 9 до 35 дел, связанных с госпредприятием, и разрешили в общей сложности порядка 140 споров с 2007 год по 2014 год. Также, по оценке руководителя ЗАО "Экоправо", юристы фирмы помогли центру имени Хруничева сберечь около 9 миллиардов 100 миллионов рублей по итогам успешно проведенных разбирательств.

"Консультационные услуги в действительности были оказаны сотрудниками ЗАО "Экоправо", фактов обналичивания поступивших по договору средств со стороны моего подзащитного не было установлено. Таким образом, можно заключить, что не было самого события преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ "растрата", — отметила Заяц.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.