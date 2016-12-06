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Защита исполнительного директора Роскосмоса Евдокимова обжаловала его арест

Контекст
Теги: Хищения, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
18:34 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенническом хищении 200 миллионов рублей у ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", обжаловала его арест, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Также в суд поступила апелляционная жалоба адвоката на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина, также являющегося обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве на авиапредприятии.

В рамках данного уголовного дела уже были заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" РСК "МиГ" — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, а бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев объявлен в международный розыск. Из сообщений СМИ следует, что последний фигурант дела — генеральный директор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков — скрылся от следствия.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007–2009 годах через ряд подконтрольных им фирм незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", оцененную не менее чем в 200 миллионов рублей.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

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Защита исполнительного директора Роскосмоса Евдокимова обжаловала его арест

18:34 05/12/2016 Защита исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенническом хищении 200 миллионов рублей у ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", обжаловала его арест, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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