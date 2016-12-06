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Суд продлил арест обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

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Теги: Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
19:42 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта 2017 года срок содержания под стражей в отношении украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея в рамках дела о подготовке диверсий в Крыму, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемых.

Федеральная служба безопасности в августе сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным источника в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны семь человек. Одним из организаторов, по данным ведомства, является Панов, житель Запорожской области, сотрудник ГУР Минобороны Украины. По данным СМИ, второй фигурант, Захтей, был задержан по подозрению в обеспечении работы диверсионной группы.

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Суд продлил арест обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

19:42 05/12/2016 Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта 2017 года срок содержания под стражей в отношении украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея в рамках дела о подготовке диверсий в Крыму, сообщила в понедельник РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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