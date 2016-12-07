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Суд отказал адвокатам семьи Бориса Немцова в допросе Рамзана Кадырова

Сюжет: Расследование убийства Бориса Немцова
Контекст
Теги: Убийство, Московский окружной военный суд, Борис Немцов, Москва, Россия
18:58 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек – РАПСИ. Московский окружной военный суд (МОВС) отказался допросить главу Республики Чечня Рамзана Кадырова в качестве свидетеля по уголовному  делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Защитник отметил, что некоторые из его и адвоката Ольги Михайловой ходатайств были частично удовлетворены – так МОВС согласился вызвать для допроса в качестве свидетелей замкомандира батальона внутренних войск России «Север» Руслана Геремеева и его брата Артура. Кроме того, в суд будет вызван руководитель батальона «Север» Алибек Делимханов.

Вместе с тем, суд отклонил ходатайства Михайловой и Прохорова в части вызова главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, начальника ОВД Шелковского района Чечни Вахи Геремеева и некоторых других свидетелей.

«Отказывая в удовлетворении наших просьб о вызове в суд ряда свидетелей, судья МОВС указывал, что допрос названных лиц не имеет значения для разрешения уголовного дела. Но то, что суд согласился с необходимостью допроса хотя бы этих трех граждан уже значительный прогресс по сравнению с отказами Следственного комитета на стадии предварительного следствия», - прокомментировал ситуацию Прохоров.

На скамье подсудимых Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

В рамках расследования следователям удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Так, 27 февраля прошлого года около 11 часов Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства.

Следствие полагает, что примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и его спутницей по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

Как считает следствие, после исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев незамедлительно скрылись. В дальнейшем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и иные лица помогали троим соучастникам скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

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Суд отказал адвокатам семьи Бориса Немцова в допросе Рамзана Кадырова

18:58 06/12/2016 Московский окружной военный суд (МОВС) отказался допросить главу Республики Чечня Рамзана Кадырова в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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