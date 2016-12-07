Суд оштрафовал "Мемориал" на 300 тыс руб за нарушение закона об иноагентах

15:52 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской суд Москвы привлек Международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал) к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд признал общество «Мемориал» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях — «Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Ранее в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки, в период с 5 по 30 сентября был установлен факт соответствия «Мемориала» признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. При этом некоммерческая организация нарушила закон, не обратившись самостоятельно с заявлением о включении в реестр иностранных агентов.

На заседании представительница организации, привлекаемой к административной ответственности, не признала вину в инкриминируемом нарушении положений законодательства.

«С одной стороны Минюст рассматривает «Мемориал» как международную организацию, не имеющую возможность участвовать в общественной жизни в РФ, но когда речь заходит о привлечении к административной ответственности, ведомство в обход положений Постановления Конституционного суда (о законе «об иностранных агентах») указывает на наличие регистрации в РФ и решает привлечь международный «Мемориал» к ответственности», — заявила юрист в обоснование своей позиции по делу.

После заседания исполнительный директор международного общества «Мемориал» Елена Жемкова выразила намерение обжаловать сегодняшнее решение Тверского суда.

«Закон, за нарушение положений которого мы были наказаны, явно является дискриминационным. В качестве примера нашей якобы политической деятельности Минюст ссылался на выражение личных мнений членами организации. Абсурдным является то обстоятельство, что нам вменяют высказывания, озвученные до принятия закона об иноагентах», — добавила Жемкова.

В России официально зарегистрированы и действуют две крупные сетевые структуры «Мемориала»: Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Российский Мемориал) и МОО «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (Международный Мемориал).

В Международный Мемориал входят 52 организации: 41 из России, 6 — из Украины, по одной из Германии, Италии, Франции, Латвии, Казахстана.