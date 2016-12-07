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Приговор экс-менеджеру "Сибнефти" по делу о хищении 12 млрд руб вступил в силу

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Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Москва, Россия
16:08 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Фёдора Хорошилова и его компаньона Гендрика Мундуть по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемых и представление прокурора.

В июле Таганский суд Москвы назначил Хорошилову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Мундуть — пять лет условного наказания. Штраф на подсудимых судом наложен не был. Заявленный иск оставлен без рассмотрения, но с правом рассмотрения его в гражданском судопроизводстве.

По версии следствия, в 2006 году руководитель тюменского филиала «Сибнефти» Хорошилов и Мундуть похитили у ВТБ около 12 миллиардов рублей, предоставив в банку заведомо ложные сведения.

Прокурор просил назначить Хорошилову и Мундуть девять и семь лет колонии общего режима соответственно, а также оштрафовать каждого на 750 тысяч рублей.

Хорошилов во время судебного следствия содержался под стражей, Мундуть — под подпиской о невыезде. Признали ли они себя виновными, не уточняется.

По данным СМИ, компании Федора Хорошилова с 2005 года получали кредиты от ВТБ и его кипрской «дочки» на освоение месторождений. Хорошилов, который в 1998–2002 годах руководил тюменским филиалом «Сибнефти», имел лицензии на освоение трех месторождений в Западной Сибири, намеревался бурить там скважины и добывать нефть. В 2008 году Хорошилов приостановил выплаты по кредитам, и в июне 2009 года ВТБ начал подавать на него иски в Высокий суд Лондона, их общая сумма в итоге составила около 800 миллионов долларов.

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Приговор экс-менеджеру "Сибнефти" по делу о хищении 12 млрд руб вступил в силу

16:08 07/12/2016 Московский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Фёдора Хорошилова и его компаньона Гендрика Мундуть по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.
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