Прокурор просит 5 лет колонии для Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ

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11:15 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Прокурор просит суд приговорить к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), обвиняемую в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передаёт корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

В четверг суд приступил к стадии прений сторон.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ. Осенью этого года девушка была отчислена из университета.

Эксперты признали ее вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

Срок содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора продлен до 13 января 2017 года. Девушка настаивает на своей невиновности.