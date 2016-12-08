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Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу ГБУ "Ритуал" Чабуева

Сюжет: Процесс по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве
Контекст
Теги: Хулиганство, Незаконный оборот оружия, Убийство, Московский городской суд, Москва, Россия
15:12 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменений",  — сказал собеседник агентства.

Таким образом, Чабуев и ещё пять фигурантов дела, а именно: Сергей Козлов, Владимир Колесников, Эльбек Вадаев, Никита Мошенко, Артур Хаджиханов — останутся под арестом до 14 марта 2017 года.

Чабуеву, который руководил подразделением "Ритуала", обслуживающим Хованское кладбище, вменяется убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и хулиганство, однако он не признает своей вины. Как ранее заявили адвокаты обвиняемого, Чабуев всячески пытался остановить конфликт, в том числе путем обращения в правоохранительные органы.

По данным столичного главка МВД, 14 мая 2016 года на крупнейшем в Москве Хованском кладбище произошла драка, в которой участвовали порядка 200 человек, задержаны и доставлены в полицию были 112 участников инцидента. Погибли три человека. По предварительной информации, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

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Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу ГБУ "Ритуал" Чабуева

15:12 08/12/2016 Мосгорсуд признал законным постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении руководителя территориального отделения № 3 ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве по делу о массовой драке на Хованском кладбище, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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