Защита новгородского депутата Ивлева просит отпустить его под залог в $5 млн

Фото: Официальный сайт Останкинского суда

20:53 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Защита депутата новгородской областной думы шестого созыва Юрия Ивлева, обвиняемого в мошенничестве, просит суд избрать в отношении него меру пресечения в виде залога в размере пяти миллионов долларов, сообщили РАПСИ в Останкинском районном суде Москвы.

В четверг суд рассматривает ходатайство следствия об избрании в отношении Ивлева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил защитник Ивлева, залог за обвиняемого готовы внести его родители.

Обвиняемый депутат является сыном бывшего заместителя председателя ЦИК России Леонида Ивлева.

По версии следствия, Ивлев получил информацию о расследовании уголовного дела в следственных подразделениях МВД России по Москве, по которому обвиняемые содержатся под стражей, и принял решение воспользоваться ею в целях личного обогащения.

Так, по информации ГСУ СК РФ по Москве, Ивлев «сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что имеет обширные связи в правоохранительных органах, за 2 миллиона долларов может решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам и положительно повлиять на ход расследования уголовного дела».

Ивлев был задержан в столице 6 декабря при получении денежных средств. В отношении 33-летнего депутата возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).