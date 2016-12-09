Распространявший нелицензионные программы мужчина приговорен к 1,5 годам

17:04 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима Азиза Абдалиева за нарушение авторских и смежных прав на создание, использование и распространение нелицензионных компьютерных программ, сообщили в пятницу РАПСИ в пресс-службе суда.

Как пояснила собеседница агентства, дело слушалось в особом порядке, осужденный полностью признал свою вину.

Как следует из материалов дела, Абдалиев 4 августа этого года скачал c заблокированного в России торрент-трекера Pirat.ca дистрибутивы Windows 7, Microsoft Office, 1С "Бухгалтерия" и 1С "Предприятие". Спустя день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Курском вокзале, где он устанавливал программы. Кроме того, у мужчины нашли подложные паспорт и права.

"Причинённый ущерб потерпевшим ООО "Майкрософт Рус" и ООО "1С" следствие оценило в 884 тысячи рублей", - добавила представительница суда.