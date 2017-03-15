Суд признал законным арест мэра Переславля-Залесского

adminpz.ru

15:14 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого и оставил без изменений решение Басманного суда Москвы от 18 ноября 2016 года, согласно которому Кошурников заключён под стражу на 2 месяца, всего до 16 января 2017 года.

В рамках этого дела под стражу также заключен учредитель и генеральный директор ООО "НТфарма" Рустам Атауллаханов. Ещё один фигурант дела — Евгений Султанов — помещён под домашний арест.

Атауллаханов и Султанов обвиняются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), Кошурников — в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Как следует из материалов дела, начиная с 2010 года, акционерное общество "Роснано" (100% акций которого находятся в собственности государства) инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 миллиарда рублей для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Несмотря на заверения, что предприятие будет построено и запущено к сентябрю 2012 года, руководители проектной компании неоднократно переносили сроки сдачи объекта. Следствие установило, что работы по строительству фармпредприятия на протяжении многих лет не осуществляются, при этом денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано", были растрачены, в результате чего обещанный объект до сих пор не сдан. Также ведомство считает, что в 2011 году Атауллаханов и Султанов приобрели у принадлежащей Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок с целью создать видимость проведения работ по реализации проекта. Указанный участок находится на территории Национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее, такое разрешение было выдано Кошурниковым, являвшимся на тот момент главой Переславского района.