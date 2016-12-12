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Старший следователь ГСУ, подозреваемый в получении взятки, обжаловал арест

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Теги: Коррупция, Басманный суд Москвы, Москва, Россия
17:14 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России подполковника юстиции Александра Сорокина, подозреваемого в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от адвоката, на постановление о его заключении под стражу, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как ранее сообщали РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ, в отношении Сорокина возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, Сорокин получил от адвоката взятку в виде денег в сумме 50 тысяч долларов США за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

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Старший следователь ГСУ, подозреваемый в получении взятки, обжаловал арест

17:14 12/12/2016 Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России подполковника юстиции Александра Сорокина, подозреваемого в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от адвоката, на постановление о его заключении под стражу, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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