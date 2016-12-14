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"Вор в законе" Шакро Молодой останется под арестом до 15 марта

Сюжет: Дело Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой
Контекст
Теги: Вымогательство, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Тверской суд Москвы, Следственный комитет РФ, Захарий Калашов (Шакро Молодой), Москва, Россия
18:12 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Тверской суд Москвы до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого в вымогательстве Захария Калашова, известного в криминальных кругах как "вор в законе" Шакро Молодой, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверским районный судом города Москвы вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Калашова на срок до 15 марта 2017 года", - сказала собеседница агентства.

Обвиняемый был задержан 11 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а 13 июля 2016 года он был заключен под стражу решением Тверского суда. Калашову предъявлено обвинение в вымогательстве 8 миллионов рублей у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже высокопоставленным сотрудникам СК РФ было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом: Никандров и Ламонов обратились в суд с гражданскими исками к СМИ с требованием опровергнуть размещенную в публикациях информацию о связях с Шакро Молодым. Однако столичный суд отказал в принятии исков к производству.

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"Вор в законе" Шакро Молодой останется под арестом до 15 марта

18:12 14/12/2016 Тверской суд Москвы до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого в вымогательстве Захария Калашова, известного в криминальных кругах как "вор в законе" Шакро Молодой, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
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