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Суд арестовал замглавы отдела ГУЭБиПК МВД, обвиняемого в превышении полномочий

Контекст
Теги: Превышение должностных полномочий, МВД РФ, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
15:41 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника 25 отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Александра Соболя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Таким образом, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте обвиняемого на срок до 21 января 2017 года.

Как следует из материалов дела, Соболю инкриминируется совершение деяния, предусмотренного пунктом "в", частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Ранее, 10 декабря Пресненский суд заключил под стражу Абрамова, подозреваемого в совершении аналогичного преступления. Также был задержан и арестован Вадим Алферов, подозреваемый в пособничестве оперативнику ГУЭБиПК. Следствие предполагает, что Алферов выполнял роль "провокатора" при осуществлении Абрамовым и другими сотрудниками управления "Б" незаконных мероприятий по изобличению лиц, предположительно причастных к коррупции.

Уголовное дело в отношении Абрамова и других неустановленных сотрудников было возбуждено 21 ноября. После проведенных в ведомстве обысков были задержаны Алферов и Абрамов. По сообщению ряда изданий, арестованный Соболь также является фигурантом дела.

Указанное дело связано с отмененным приговором в отношении бывшего концертного директора группы "Земляне" Сергея Черенкова и Сергея Похилюка, ранее осужденных Пресненским судом за попытку "продать" места в Единой России.

Как следует из материалов дела, Абрамов и неустановленные оперативники ГУЭБиПК МВД при пособничестве Алферова 30 сентября 2013 года и в ходе оперативного эксперимента в ресторане на Новом Арбате спровоцировали Черенкова и Похилюка на мошенничество. Представившийся представителем компании "Киви" Алферов передал денежные средства в размере 5 миллионов рублей для получения места в Совете партии Единая Россия. После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Управление "Б" ГУЭБиПК МВД РФ занимается раскрытием преступлений в бюджетной сфере.

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Суд арестовал замглавы отдела ГУЭБиПК МВД, обвиняемого в превышении полномочий

15:41 16/12/2016 Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении замначальника 25 отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Александра Соболя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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