Следствие просит продлить до 24 марта срок ареста экс-губернатора Белых

16:44 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Ходатайство следственных органов о продлении до 24 марта 2017 года срока содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении избранной в отношении обвиняемого меры пресечения", — уточнила собеседница агентства.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сам губернатор не признает своей вины в инкринимируемом ему деянии. В судебном заседании об избрании меры пресечения Белых заявил, что "никогда не брал взяток и брать не собирается". В настоящее время обвиняемый находится под стражей, 22 августа Басманный суд Москвы продлил срок его ареста на 4 месяца (до 24 декабря).

В конце июля Президент России подписал указ об отстранении Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия главы государства.