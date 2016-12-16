Рейтинг@Mail.ru
 
16/12/2016 20:56
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Следствие просит продлить до 24 марта срок ареста экс-губернатора Белых

Сюжет: Дело Никиты Белых
Контекст
Теги: Басманный суд Москвы, Никита Белых, Москва, Россия
16:44 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Ходатайство следственных органов о продлении до 24 марта 2017 года срока содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд 21 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении избранной в отношении обвиняемого меры пресечения", — уточнила собеседница агентства.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сам губернатор не признает своей вины в инкринимируемом ему деянии. В судебном заседании об избрании меры пресечения Белых заявил, что "никогда не брал взяток и брать не собирается". В настоящее время обвиняемый находится под стражей, 22 августа Басманный суд Москвы продлил срок его ареста на 4 месяца (до 24 декабря).

В конце июля Президент России подписал указ об отстранении Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия главы государства.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Следствие просит продлить до 24 марта срок ареста экс-губернатора Белых

16:44 16/12/2016 Ходатайство следственных органов о продлении до 24 марта 2017 года срока содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд на три месяца продлил срок ареста замглавы столичного СК Никандрова

18:55 16/12/2016 Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей в отношении заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

ГД одобрила проект, ускоряющий снятие запрета на выезд должников за границу

17:56 16/12/2016 Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий ускорить процедуру принятия решения о снятии временного запрета на выезд должников за пределы РФ.

Алла Амелина: я хотела, чтобы взрослеющие сыновья жили в нормальном государстве

15:57 16/12/2016 Продолжаем совместный проект с историографическим сообществом «Политика на сломе эпох» под общим названием: «Парламентаризм новой России». В рамках этого проекта наши читатели смогут прочитать интервью с депутатами Госдумы России первого созыва, узнают, как строилась работа в парламенте и какие они, народные избранники, лично. Наш очередной гость – уже известная по публикациям в «Исторических хрониках РАПСИ» Алла Амелина.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера