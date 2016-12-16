Суд на три месяца продлил срок ареста замглавы столичного СК Никандрова

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

18:55 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей в отношении заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения, избранной в отношении обвиняемого.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.