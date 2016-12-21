Суд 22 декабря огласит приговор экс-студентке МГУ, пытавшейся сбежать в ИГ

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12:25 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд 22 декабря огласит приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), обвиняемой в попытке присоединиться к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

В среду суд заслушал последнее слово обвиняемой, таким образом завершив прения сторон и удалившись в совещательную комнату. В ходе прений прокурор попросил назначить Ивановой (Карауловой) наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Сторона защиты в лице адвокатов Ильи Новикова, Гаджи Алиева и Сергея Бадамшина в свою очередь настаивала на оправдательном приговоре.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ. Осенью этого года девушка была отчислена из университета.

Эксперты признали ее вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

Срок содержания под стражей обвиняемой по ходатайству прокурора продлен до 13 января 2017 года. Девушка настаивает на своей невиновности.